Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
İHA

Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, M.A. idaresindeki 38 EG 394 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı.

21 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kayseri'de işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.