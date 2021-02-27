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    Kayseri'de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yakalandı

    Kayseri'de, yurt dışından geldikleri için karantinada olmaları gerekirken sokağa çıkan gurbetçiler A.D. ve N.D., 3 bin 150’şer TL para cezası uygulanarak yurda yerleştirildi.
    • DHA
    • 27.02.2021 - 17:30
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    Kayseri'de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yakalandı

    Kayseri'de polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürdü.

    Polis ekipleri, Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki kontrol noktasında yabancı plakalı otomobili durdurdu.

    HOLLANDA'DAN GELDİLER

    Sürücü A.D. ile yanındaki arkadaşı N.D.'nin yapılan HES kodu kontrolünde Hollanda'dan geldikleri ve karantinada olmaları gerektiği belirlendi.

    YURDA GÖTÜRÜLDÜLER

    Karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulanan A.D. ve N.D., gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla yurda götürülerek karantinaya alındı.

    Kayseri de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yakalandı #1

    Kayseri de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yakalandı #2

    Kayseri de karantinayı ihlal eden 2 gurbetçi yakalandı #3

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