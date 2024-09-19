Kayseri'de kargo minibüsünü çalan şüpheli yakalandı Kayseri'de kapıları açık ve çalışır haldeki kargo firmasına ait olan minibüsü çalan 27 yaşındaki S.Ç. 73 saatlik kamera kaydının incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Kayseri'de 17 Eylül'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda S.Ç., bir kargo firmasına ait kapıları açık, çalışır haldeki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalıp uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

73 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ SONUCU BULUNDU

Bu kapsamda 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. S.Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Öte yandan, çalınan minibüs ve malzemeler, yapılan aramalarda ele geçirilip firmaya teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)