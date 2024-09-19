DHA
Kayseri'de 17 Eylül'de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda S.Ç., bir kargo firmasına ait kapıları açık, çalışır haldeki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalıp uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
73 SAATLİK KAMERA İNCELEMESİ SONUCU BULUNDU
Bu kapsamda 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. S.Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Öte yandan, çalınan minibüs ve malzemeler, yapılan aramalarda ele geçirilip firmaya teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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