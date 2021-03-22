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    Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi

    Van’dan Kayseri’ye kargoyla 1 kilo 817 gram metamfetamin maddesi gönderen ve teslim alan kişilerin aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 16:38
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:59
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    Kayseri'de kargo paketinde uyuşturucu ele geçirildi

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'dan kargoyla Kayseri'ye uyuşturucu gönderildiği bilgisine ulaştı.

    Ekipler, kargoyu almaya gelen kadın şüpheli T.G. ile Ö.G, M.B, H.B, M.B, M.K'yi gözaltına aldı.

    Operasyonda 1 kilo 817 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    6 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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