Kayseri'de kazaya karışan ehliyetsiz sürücünün aracından uyuşturucu çıktı Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kazaya karışırken, araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA

Kayseri'de kazaya karışan sürücü ehliyetsiz çıktı..

Yenimahalle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde, E.T. yönetimindeki 06 DFM 615 plakalı otomobil polisin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Sürücü polisten kaçmak isterken trafik ışıklarında bekleyen 34 DGE 173 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü ve araçtaki kişi gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi

Kazanın ardından yakalanan E.T. ve araçtaki Y.K. gözaltına alındı. Kaza yapan otomobilde arama yapan ekipler, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.T. ve Y.K. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen E.T.’ye 16 bin TL para cezası yazıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.