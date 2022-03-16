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    Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

    Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 19:32
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    Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

    7 KİŞİ YAKALANDI

    Ekipler tarafından kentin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda;

    -Kasten yaralama suçundan 9 yıl 10 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.S.,

    -Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E.,

    -Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.,

    -Yaralama suçundan 4 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.,

    -Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y.,

    -Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.S. ve,

    -Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

    Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı #1

    Kayseri’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı #2

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