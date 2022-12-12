Petrol
76.64
-0.23%
Euro
19.5987
-0.19%
Dolar
18.6413
0.00%
Altın
1.073
-0.21%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
321.186
-1.19%
BTXN Coin
5.07
5.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Kayseri'de kilisede Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeşilhisar ilçesinde bulunan tarihi kilisede kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • 12.12.2022 - 04:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kilisede Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü

    Kayseri'de İl Jandarma Komutanlığınca; Yeşilhisar ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde bulunan Aziz George Kilisesinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

    4 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan 4 kişi suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise ele geçirilen dedektöre el konuldu.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de kilisede Kaçak Kazı Yapanlara Suçüstü #1


    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak
    İç Haber

    Gelecek yıl ulaştırma yatırımlarının yüzde 64'ü demir yoluna yapılacak

    İstanbul'da jandarmadan tarihi eser operasyonu; satamadan yakalandı
    3. Sayfa

    İstanbul'da jandarmadan tarihi eser operasyonu; satamadan yakalandı

    Görüş Bildir