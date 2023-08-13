Kayseri'de kıraathaneye makineli tüfekle saldırı: 1'i polis 2 yaralı Kayseri'de makinalı tüfekle bir kıraathaneye saldırı düzenlendi. Saldırıda olaya müdahaleye giden polis memuru ile bir vatandaş yaralandı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı.

Polis memuru yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. göğsünden vurularak yaralandı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen polis memuru M.A.'ya kan vermek isteyen çok sayıda polis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne akın etti.

Olayın ardından şüpheli A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken firar eden M.T.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.