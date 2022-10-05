Kayseri'de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

Kayseri Talas'ta bir işletmede kız arkadaşını işletme sahibi ile yakaladığını iddia ederek, tehditle para ve malzeme alan şahıslar yakalanarak tutuklandı.

Kayseri'nin Talas ilçesi Han Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.L. isimli kadın bir işletmeye girdi.

İ.L.’nin ardından işletmeye gelen başka bir şahıs, iş yeri sahibi B.T.'ye kendisini kız arkadaşı ile yakaladığını ve zorla kız arkadaşı ile görüştüğünü söyleyerek tehdit ve hakaretler savurdu.

Şahsın farklı zamanlarda iş yerine gelerek ceza bahanesi ile para ve malzeme alması üzerine iş yeri sahibi B.T. emniyete başvurdu.

2 şüpheli tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla şüpheliler yakalandı.

İHA'nın haberine göre yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.