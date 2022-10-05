Petrol
93.52
1.87%
Euro
18.3366
-1.13%
Dolar
18.5796
0.05%
Altın
1.02
-0.97%
Borsa
3484
0.00%
Bitcoin
374.553
-0.42%
BTXN Coin
10.64
-4.14%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Kayseri'de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

    Kayseri Talas'ta bir işletmede kız arkadaşını işletme sahibi ile yakaladığını iddia ederek, tehditle para ve malzeme alan şahıslar yakalanarak tutuklandı.
    • 05.10.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı

    Kayseri'nin Talas ilçesi Han Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İ.L. isimli kadın bir işletmeye girdi.

    İ.L.’nin ardından işletmeye gelen başka bir şahıs, iş yeri sahibi B.T.'ye kendisini kız arkadaşı ile yakaladığını ve zorla kız arkadaşı ile görüştüğünü söyleyerek tehdit ve hakaretler savurdu.

    Şahsın farklı zamanlarda iş yerine gelerek ceza bahanesi ile para ve malzeme alması üzerine iş yeri sahibi B.T. emniyete başvurdu.

    2 şüpheli tutuklandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla şüpheliler yakalandı.

    İHA'nın haberine göre yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kayseri de kız arkadaş bahanesiyle iş yerini yağmayalan şahıslar yakalandı #1

     


    Yeni metro hattına vatandaşlardan tam not
    Gündem

    Yeni metro hattına vatandaşlardan tam not

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon sporculara mesaj
    Diğer spor haberleri

    Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon sporculara mesaj

    Görüş Bildir