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    Kayseri'de komşuların gürültü kavgasında kan aktı

    Kayseri Melikgazi'de komşular arasında gürültüden dolayı çıktığı iddia edilen kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • 17.11.2022 - 19:06
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    Kayseri'de komşuların gürültü kavgasında kan aktı

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan A.S. ile alt komşusu R.Y. arasında dün akşam saatlerinde gürültü yüzünden tartışma çıktı.

    Polislerin aramaya girmesiyle ayrılan taraflar, bugün bina girişinde karşılaştı.

    Bıçakla ağır yaralandı

    Burada başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, A.S. elindeki bıçak ile R.Y. ve oğlu O.Y.'ye saldırdı.

    R.Y. vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanırken, oğlu da darbedildi. O.Y. bunun üzerine A.S.'nin elindeki bıçağı alarak, şahsı bıçakladı.

    3 yaralı hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan A.S., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, baba ve oğlu da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    İHA'nın haberine göre, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de komşuların gürültü kavgasında kan aktı #1


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