Kayseri'de koronavirüs tedbirli düğün yapıldı

En Son Haber

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyaevine giremeyen çift, valilikten izin alarak sosyal mesafe kuralı uygulanan düğün organize etti. Gelin ve damat pistte, davetliler ise araçlarının içinde oynadı.

Koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde düğünlerini yapamayan Kübra ve Kemal çifti, Kayseri Valiliği'nden aldıkları izin ile sosyal mesafe kuralının uygulandığı bir tören düzenledi.

Talas ilçesinde şehir manzaralı düzenlenen düğün töreninde, ses sistemleri kuruldu.

Gelin ve damat odası olarak ise karavan kullanıldı.

Kayseri'de korona usulü düğün İZLE

PİSTTE SADECE GELİN VE DAMAT VARDI

Davetlilerin araçlarının içinden izleyerek katıldığı düğün töreninde, gelin ve damat ilk danslarını yaparak düğün pastasını kesti. Salgın nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uygulandığı düğünde, davetliler araçlarının içinde müziklere eşlik ederken, gelin ve damat ise pistte oynadı.

Damat, düğüne katılan yakınlarına ve arkadaşlarına mikrofondan seslenerek, düğüne katıldıkları için teşekkür etti.