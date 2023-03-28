Kayseri'de madeni yağ deposunda yangın çıktı Kayseri’de madeni yağ deposu çıkan yangında küle döndü. Yangın 1 saatin ardından söndürülebildi.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Eğribucak Mahallesi Kergah Caddesi üzerinde bulunan bir madeni yağ deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyüyen yangın bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü

Polis ekipleri yangının meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.