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Kayseri'de markete giden kişi, iki grup arasında çıkan kavgada vuruldu

Kayseri'de markete giden kişi, iki grup arasında çıkan kavgada vuruldu

Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında markete giden bir vatandaş 13 yaşındaki çocuğun silahından çıkan kurşun ile yaralandı.