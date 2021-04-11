Kayseri’de nisan ayında yağan kar ile sokaklar beyaza büründü

2 gün önce başlayan kar yağışının etkisini sürdürmesi ile birlikte kent merkezi ve sokaklar beyaza büründü. Kar yağışından önce çiçek açan ağaçların üzeri de kar ile kaplandı.

Nisan ayında Kayseri, beyaza büründü.

2 gün önce başlayan kar yağışının etkisini sürdürürken, yeşillenmiş ağaçların üzeri karla kaplandı.

Günlük yaşamın zorlaştığı şehirde cadde ve sokaklarda kar küreme araçları fazla mesai yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonuna denk gelen yağış nedeniyle yetkililer dikkatli ve tedbirli olunması yönünde çağrı yaptı.

EN SON 1981’DE BÖYLE OLMUŞTU

Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise en son 1981 yılının nisan ayında yağan kardan sonra ilk defa bu kadar yoğun yağış olacağı bildirilmişti.

Kayseri’de Nisan karı etkisini göstermeye devam ediyor VİDEO

Meteoroloji yetkilileri, "Yapılan değerlendirmelere göre kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, Kayseri'nin merkez ilçeleri, Felahiye, İncesu, Yeşilhisar, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde kuvvetli ve zaman zaman yoğun olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." açıklamasını yapmıştı.