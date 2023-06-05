Kayseri'de ot toplarken kaybolan yaşlı kadını çoban buldu

DHA
Kayseri'de yaşanan olaydan sevindirici haber geldi..
Felahiye ilçesinde yaşayan Menşure Dumlu, 2 Haziran'da ot toplamak için Cumhuriyet Mahallesi Sıtmapınarı bölgesine gitti.
Geri dönmeyen Dumlu'ya ulaşamayan yakınları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, ANDA Arama Kurtarma, Türkuaz ve İHH ekipleri arama çalışması başlattı.
Çoban buldu
Aramalar sürerken Dumlu, bugün evine yaklaşık 10 kilometre mesafede, hayvan otlatan bir çoban tarafından bulundu.
Çoban'ın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Menşure Dumlu, Felahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 boyunca topladığı otları yiyerek hayatta kaldı
Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Menşure Dumlu'nun, 3 gün boyunca topladığı otları yediği öğrenildi.