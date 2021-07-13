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    Kayseri'de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı

    Kayseri'nin Develi ilçesinde araç tamir eden oto tamircisi, aniden alev alan araçtan kendini son anda kurtarırken, o anlar
    • İHA
    • 13.07.2021 - 02:03
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 02:51
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    Kayseri'de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı

    Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde oto tamircisi Mehmet Çelik, arızalı aracı tamir etmeye başladı. Aracı motor kısmından aniden alevlerin yükselmesiyle Çelik, kendini son anda geri çekmeyi başardı.

    SOĞUKKANLILIKLA YANGINI SÖNDÜRDÜ

    Soğukkanlılığını koruyan Mehmet Çelik, iş yerinden getirdiği yangın söndürme tüpüyle aracın motor kısmında çıkan yangını söndürmeyi başardı.

    Kayseri'de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı-Video

    "TAMİR SIRASINDA MOTOR BİR ANDA ALEV ALDI"

    Olay anını anlatan Çelik, aracı tamir ettiği sırada motor kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini, yangını büyümeden kendi imkanlarıyla söndürmeyi başardığını söyledi.

    Kayseri de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı #1

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