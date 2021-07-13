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Kayseri'de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı

Kayseri'de oto tamircisi, yanan araçtan son anda uzaklaştı

Kayseri'nin Develi ilçesinde araç tamir eden oto tamircisi, aniden alev alan araçtan kendini son anda kurtarırken, o anlar