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Kayseri'de otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı

Kayseri'de otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir halk otobüsü ve 2 otomobilin karıştığı kazada, otomobilinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.