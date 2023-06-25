Kayseri'de otomobil scootera çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti
İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde, E.G. yönetimindeki 06 VIP 42 otomobil, scooter sürücüsü Akif Zengin’e (14) çarptı.

14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede Akif Zengin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri'de otomobil scootera çarptı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Yakınları fenalık geçirdi

Sürücü E.G. ekiplerce gözaltına alınırken, Akif Zengin’in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kazanın ardından olay yerine gelen Akif Zengin’in yakınları ölüm haberini alınca fenalık geçirdi.