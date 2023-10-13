Kayseri'de otomobil su kanalına düştü: 1 ölü Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde, Eyüp Aslantürk (57) idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü.

Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Eyüp Aslantürk'ün cenazesi de, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araçta çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)