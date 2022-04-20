Kayseri'de otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı
Kayseri'de otomobilin stop lambasının içine uyuşturucu gizleyen sürücü, polis ekiplerince yakalandı.
- 20.04.2022 - 00:39
- Güncelleme : 20.04.2022 - 00:51
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.’nın uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. M.A.’nın kullandığı otomobil kent merkezinde polis ekiplerince durduruldu.
Stop lambasına gizlenmiş 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
DHA'nın haberine göre, narkotik köpeğiyle yapılan aramada stop lambasının içine gizlenmiş 130 gram metamfetamin ele geçirildi.
M.A., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kayseri'de otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı VİDEO