Kayseri'de polis aracına vurup kaçan sürücü, evinde yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasında 'dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarparak kaçan otomobilin sürücüsü evinde yakalandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Murat A.'ya 5 bin 60 TL ceza kesildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda Murat A., otomobiliyle seyir halinde iken, kavşakta görevli polislerin 'dur' ihtarına uymadı.

POLİS ARACINA VURUP KAÇTI

İddiaya göre paniğe kapılan sürücü polis ekip otosuna çarparak kaçtı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli Murat A., otomobilini Battalgazi mahallesi Paşalı sokaktaki evinin önüne park ederek evine gitti.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Devriye halindeki polis, şüphelinin otomobilini tespit edip, şüpheli Murat A.'yı gözaltına aldı.

Murat A., 'Trafiği tehlikeye sokmak', 'Tehlikeli şerit değiştirme' ve 'Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal' suçundan 5 bin 60 TL cezaya çarptırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





