Abone ol: Google News

Kayseri'de polis ekiplerinden okul servislerine denetim

Kayseri'de polis ekipleri 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerine denetimler gerçekleştirdi. Ekipler 5 günde 826 servis aracını denetledi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 00:29
Kayseri'de polis ekiplerinden okul servislerine denetim

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

826 OKUL SERVİSİ KONTROL EDİLDİ

Ekipler tarafından 5 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 826 okul servisi kontrol edilirken, 17 servis aracına mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle işlem yapıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada; denetim faaliyetlerinin, öğrencilerin güvenli taşınmasını teminen eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.

İç Haber Haberleri