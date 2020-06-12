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Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu
Yahyalı ilçesinde, yağmurdan dolayı dere yatağının taşması sonucu, iş yerlerini su bastı.
- İHA
- 12.06.2020 - 16:29
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sebebiyle, dere yatakları taştı.
İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Taşan dereyle beraber mahallede ve iş yerlerinde su baskınları gerçekleşirken, vatandaşın mağduriyetini gidermek isteyen belediye ekipleri çalışma başlattı.
Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - VİDEO