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    Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

    Yahyalı ilçesinde, yağmurdan dolayı dere yatağının taşması sonucu, iş yerlerini su bastı.
    • İHA
    • 12.06.2020 - 16:29
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    Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu

    Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan yağmur ve dolu yağışı sebebiyle, dere yatakları taştı.

    İŞ YERLERİNİ SU BASTI

    Taşan dereyle beraber mahallede ve iş yerlerinde su baskınları gerçekleşirken, vatandaşın mağduriyetini gidermek isteyen belediye ekipleri çalışma başlattı.

    Kayseri'de sağanak yağış sele neden oldu - VİDEO

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