Kayseri’de savaş mağduru minik Halid’in tedavisi başladı

Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye’ye sığınan küçük Halid’in, tedavisine Kayseri’de başlandı.

Savaş nedeniyle ülkesinden ayrılmak zorunda kalıp, ülkemizdeki çadır kentte yaşayan 6 yaşındaki Halid Hamo’nun, yaklaşık 1.5 yıl önce soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümünde yanıklar meydana geldi. Küçük Halid, dün Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçirdi.

Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ekibi tarafından, başarılı geçen cerrahi bir operasyonun ardından serviste tedavisine devam edilen Halid'i, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ziyaret etti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

“AMACIMIZ HALİD’İN GELECEK İÇİN BİRAZ DAHA UMUTLU OLMASINI SAĞLAMAK”

Dün itibarıyla Halid'in operasyonunu yaptıklarını belirten Kemaloğlu, "Her iki eli ve yüzüne müdahalelerde bulunduk. Amacımız, Halid’in gelecek için biraz daha umutlu olmasını sağlamak. Umarım bunu da başarabiliriz.

Halid'in şu an da durumu gayet iyi. Yaklaşık 5 gün daha hastanemizde misafir etmeyi planlıyoruz. Sonraki süreçte ise Kayseri'de misafirhanede ağırlamaya devam ederek, tedavisini takip edeceğiz." dedi.

“ŞU ANDA TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE”

Ziyarete gelen Rektör Çalış, "İlk tedavisi orada yapıldıktan sonra Türk Kızılayı yardımları ile üniversitemiz hastanelerine getirildi. Burada ilk operasyonu yapıldı. Şu an da serviste tedavisi devam etmekte.

Bizler bu aşamada sağlık alanında destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah minik yavrumuzu en kısa zamanda sağlığına kavuşturarak, taburcu edip ailesine kavuşturacağız.

Ben buradan minik Halid ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavisinde emeği geçen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi doktorlarımıza ve Türk Kızılayı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

REKTÖR OYUNCAK HEDİYE ETTİ

Ziyaretinde Halid’e oyuncak hediye eden Rektör Çalış, çocuğun refakatçisi halası Gula Hamo’ya da her türlü ihtiyaçlarında destek vereceklerini söyledi.