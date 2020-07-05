Kayseri'de serinlemek için baraj gölüne girdi, kayboldu

Arkadaşıyle birlikte geldiği Yamula Baraj Gölü'nde kaybolan Ahmet Beyit için arama çalışması başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölü'ne gelen Ahmet Beyit ve Mustafa Utan, serinlemek için göle girdi.

Göle giren Ahmet Beyit, bir süre sonra gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Gölel girerek arkadaşını kurtarmaya çalışan Utan sonuç alamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Beyit'i bulmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Arkadaşını kurtarmaya çalışırken fenalaşan Utan ise hastanede tedavi altına alındı.