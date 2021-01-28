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    Kayseri'de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

    Kayseri'de saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, iki otomobilin üzerine devrilirken, uçan çatılar da araçlarda maddi hasara neden oldu
    • DHA
    • 28.01.2021 - 05:40
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 06:24
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    Kayseri'de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

    Kayseri'de dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyu etkili olan şiddetli rüzgar hayatı felç etti. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, kentte etkili oldu.

    AĞAÇLAR, ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

    Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen çam ağacı iki otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Kayseri de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu #1

    ÇATILAR UÇTU

    Yıldırım Beyazıt Mahallesinde ise, rüzgardan sökülen çatılar park halindeki araçlara zarar verdi. Minibüsü zarar gören Mehru Temizyürek, "Görevli evime gelip, aracımın üzerine bacanın uçtuğunu söyledi. Baca uçması nedeniyle aracımın camı patlamış. Şiddetli rüzgar aracımda hasara neden oldu. Burada 4-5 araçta hasar var" dedi.

    Kayseri de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu #2

    7 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ DEVRİLDİ

    Kayseri'de, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın önüne gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Kayseri de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu #3

    Kayseri de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu #4

    Kayseri de şiddetli rüzgar: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu #5

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