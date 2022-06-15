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    Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerinde uzun ve derin yarıklar oluştu
    • Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerinde uzun ve derin yarıklar oluştu

    Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerinde uzun ve derin yarıklar oluştu

    Yeşilhisar ilçesinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar sonrası ekili arazide 2.5 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi.
    • 15.06.2022 - 04:24
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 05:58
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    Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde son 2 günde kuvvetli yağmurlar etkili oldu.

    Derelerden taşan sular, ekili arazilere zarar verdi. Fatih Mahallesi Boztepe mevkisinde Ahmet Harmancı (52) ve diğer çiftçilere ait arazilerde yarıklar meydana geldi. Arazilerde ekili pancar, yonca ve ayçiçeği zarar gördü.

    2.5 kilometre uzunluğunda yarık oluştu

    Arazilerin birinde 2.5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde yarık oluştuğu görüldü.

    Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerinde uzun ve derin yarıklar oluştu - VİDEO

    3 metre değinliğindeki çukur, çiftçileri zora soktu

    Ahmet Harmancı, "İlçemizin merkezinde bulunan arazimizde bu şekilde yarık meydana geldi. Biz Konya Ovası'nda çöken obruklardan baz alarak burada da obruk olduğunu düşünüyoruz ancak ne olduğunu bilmiyoruz. Mahsullerimiz ortadan yarıldı. Çiftçilerimiz perişan. İşçilerimiz çalışamıyor. Burada yaklaşık 3 metrelik derinlik var. Bunun uzunluğu 2,5 kilometre civarında bulunuyor. Biz sadece obruğa benzetiyoruz ama obruk olup olmadığını bilmiyoruz" diye konuştu.

    Kayseri de şiddetli yağmur sonrası tarım arazilerinde uzun ve derin yarıklar oluştu #1

    "Burası sel yatağı olabilir"

    DHA'nın haberine göre; Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ise "Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen yarıklar obruk ya da depremden dolayı kaynaklanmamış. Bölgede meydana gelen sağanak yağmur arazilerde yarıkların oluşmasına neden olmuş. Yarıkların meydana geldiği arazi sel yatağı olabilir" dedi.

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