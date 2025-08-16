Abone ol: Google News

Kayseri’de silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda; 1 otomatik silah ve 7 adet ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 04:59
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte kaçak silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda; 1 adet otomatik tüfek, 7 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet fişek ele geçirilirken, İ.Ş. (40), M.Ç. (30), İ.Ç. (58), E.T. (20) ve H.Ş. (63) yakalandı.

İ.Ş., M.Ç., İ.Ç., E.T. ve H.Ş. hakkında ‘silah kaçakçılığı ve ticareti’ suçundan işlem başlatıldı.

