Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı

İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Kanlıca Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, araçlarla gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.
Kurşun isabet etti, yaralandı
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine tabanca ve tüfeklerle ateş açılması sonucu İ.A. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Yaralı şahıs kavgaya karışan araçlardan biri ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Şüpheliler aranıyor
Polis ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulunurken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)