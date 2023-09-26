Kayseri’de silahlı kavga: 1 yaralı Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ziya Gökalp Mahallesi Kanlıca Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, araçlarla gelen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Kurşun isabet etti, yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine tabanca ve tüfeklerle ateş açılması sonucu İ.A. vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Yaralı şahıs kavgaya karışan araçlardan biri ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne götürülürken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheliler aranıyor

Polis ekipleri olayın meydana geldiği yolu trafiğe kapatarak incelemelerde bulunurken, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)