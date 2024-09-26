Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken H.D. tabancayla E.A'yı iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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