Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Gökkent Mahallesi 1831. Sokak'ta meydana gelen olayda E.A. ile H.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken H.D. tabancayla E.A'yı iki bacağından yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.A.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli H.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)