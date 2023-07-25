Kayseri’de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı

İHA
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi İlker Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Pompalı tüfekle vurulup yaralandı
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada taraflardan birinin balkondan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.