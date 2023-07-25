Kayseri’de silahlı sopalı kavga: 1 yaralı Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Battalgazi Mahallesi İlker Sokak’ta iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle vurulup yaralandı

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Sopaların kullanıldığı kavgada taraflardan birinin balkondan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralanan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.