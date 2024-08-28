Kayseri'de sinir krizi geçiren şahıs evini ateşe verdi Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sinir krizi geçiren bir şahıs eşyaları balkondan aşağı atarken, evini de ateşe verdi.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Mimsin Şirintepe Mahallesi Malazgirt Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın 2. katında meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren Ramazan Ç., evde bulunan eşyalarını balkondan atmaya başladı.

EVİNİ ATEŞE VERDİ

Daha sonra şahıs evi ateşe verirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından apartman sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

ŞAHIS GÜÇLÜKLE İKNA EDİLDİ

İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 saat süren ikna çalışması ile şahıs evden alınarak karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)