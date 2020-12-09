Euro
9.4458
-0.25%
Dolar
7.8279
0.11%
Altın
460.3
-2.1%
Borsa
1.35
0.78%
Bitcoin
144.700
-1.62%
EXEN Coin
10.90
1.77%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    Kayseri'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, yaşamlarını yitirdi.
    • İHA
    • 09.12.2020 - 23:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Mahallesi Kılıçaslan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, işten dönen Remzi Özden, babası Ünal Özden (71) ve annesi Mürüvvet Özden’i (63) hareketsiz şekilde yatarken buldu.

    SOBADAN SIZAN GAZ NEDENİYLE ÖLDÜLER

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kayseri de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #1

    ÇİFTİN YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

    Yaşlı çiftin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri de, evde inceleme yaptı. Durumu öğrenerek eve gelen yaşlı çiftin yakınları da gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #2

    Kayseri de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir