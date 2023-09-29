İHA
Sokak köpekleri, insanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Başıboş köpekler, sokaklarda dehşet saçmaya devam ederken olayın yaşandığı son adres ise Kayseri oldu.
Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki C.M.'ye köpek saldırdı.
Vatandaşların elinden kaçan köpek, bir süre kovaladığı C.M.'nin bacağını ısırdı.
Hastaneye kaldırıldı
Gencin korkudan bağırması mahalleyi inletirken, çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırmak için çaba sarf etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan C.M., tedavi altına alındı.
Köpeğin gence saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)