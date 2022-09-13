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    Kayseri'de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı

    Kayseri Kocasinan'da sokak ortasında av tüfeği ile saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
    • 13.09.2022 - 19:20
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    Kayseri'de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı.

    Av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı

    İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.'ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, ağır yaralanan B.E. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı #1

    Kayseri de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı #2

    Kayseri de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı #3

    Kayseri de sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı #4

     


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