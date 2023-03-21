Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yara almadan çıktı

Kayseri'de yaşanılan feci kazada, şans eseri yaralanan olmadı..
Saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda U.D.Y.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.
3 kişi yara almadan kurtuldu
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.
3 kişi, itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.