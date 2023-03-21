Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yara almadan çıktı Kayseri Melikgazi'de içinde 3 kişinin olduğu otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

Kayseri'de yaşanılan feci kazada, şans eseri yaralanan olmadı..

Saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda U.D.Y.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 38 RC 610 plakalı otomobil, yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde az miktarda su bulunan kanala düştü.

3 kişi yara almadan kurtuldu

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sürücü ve yanındaki 2 kişi, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla kurtuldu.

3 kişi, itfaiye ekibinin sarkıttığı merdivenle de yukarı çıktı.