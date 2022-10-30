Kayseri'de şüpheli araçtan ruhsatsız av tüfeği çıktı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araçtan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
- 30.10.2022 - 22:13
Kayseri'nin Talas İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 3 sokak üzerinde Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
Araçta yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken araç sürücüsü İ.D. hakkında işlem yapıldı.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.