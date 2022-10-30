Petrol
94.22
-0.86%
Euro
18.5366
-0.07%
Dolar
18.5805
-0.10%
Altın
982.87
-1.13%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
386.499
-1.16%
BTXN Coin
10.62
0.75%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Kayseri'de şüpheli araçtan ruhsatsız av tüfeği çıktı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araçtan ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
    • 30.10.2022 - 22:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de şüpheli araçtan ruhsatsız av tüfeği çıktı

    Kayseri'nin Talas İlçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Fatih 3 sokak üzerinde Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

    Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

    Araçta yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken araç sürücüsü İ.D. hakkında işlem yapıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kayseri de şüpheli araçtan ruhsatsız av tüfeği çıktı #1


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile test sürüşü yaptı

    Antalya'daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı
    3. Sayfa

    Antalya'daki kazada 14 yaşındaki motosikletli yaralandı

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Görüş Bildir