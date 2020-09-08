Kayseri'de tabancasını temizleyen şahıs kendini vurdu
Harun Sade, temizlemek istediği ruhsatlı tabancası kazara ateş alınca, bacağından vurulup yaralandı.
- DHA
- 08.09.2020 - 15:39
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde yaşayan Harun Sade, evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi.
Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.
Komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Sade tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı