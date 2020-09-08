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    Kayseri'de tabancasını temizleyen şahıs kendini vurdu

    Harun Sade, temizlemek istediği ruhsatlı tabancası kazara ateş alınca, bacağından vurulup yaralandı.
    • DHA
    • 08.09.2020 - 15:39
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    Kayseri'de tabancasını temizleyen şahıs kendini vurdu

     

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşilmahalle Bebek Çıkmazı'ndaki müstakil evde yaşayan Harun Sade, evinin bahçesinde ruhsatlı tabancasını temizlemek istedi.

    Ancak tabancanın kazara ateş alması sonucu sol bacağından vurulup, yaralandı.
    Komşuları tarafından otomobille Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen Sade tedaviye alındı.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı

    Kayseri de tabancasını temizleyen şahıs kendini vurdu #1


    Kayseri de tabancasını temizleyen şahıs kendini vurdu #2

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