İHA

Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda ticari takside arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda taksi tepe lambasına gizlenmiş madde ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar çerçevesinde toplam 3 parça halinde toplam 324 gram narkotik madde ele geçirilirken F.B. (32) ile F.S. (30) gözaltına alındı.

Şüpheliler haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editör