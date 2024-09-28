İHA
Kayseri'de sokak satıcılarına yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda ticari takside arama yapıldı.
Narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramalarda taksi tepe lambasına gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Çalışmalar çerçevesinde toplam 3 parça halinde toplam 324 gram narkotik madde ele geçirilirken F.B. (32) ile F.S. (30) gözaltına alındı.
Şüpheliler haklarında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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