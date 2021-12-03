Kocasinan ilçesinde kaçak kazı yaparak bulduğu tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Türkiye'de kaçakçılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

KAÇAK KAZI YAPARAK ELDE ETTİKLERİNİ SATIŞA SUNACAKTI

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yaparak elde ettiği ve elinde bulundurduğu tarihi eserleri satışa sunacağı tespit edilen İ.B., kullandığı araçla Kocasinan ilçesinde yakalandı.

BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT SİKKELER ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada aracın arka koltuk kısmında bir adet poşet ve 5 litrelik bidon içerisine konulmuş 512 adet Bizans ve Roma dönemine ait farklı ebat ve türlerde sikke ile 105 adet farklı ebat ve türlerde tarihi obje olmak üzere toplam 617 adet tarihi eser ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.B. sağlık kontrolünden geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri'de tarihi eserleri satmaya çalışan kişi yakayı ele verdi VİDEO