Kayseri'de tarım işçileri, konteyner kent ile rahat bir yaşama kavuştu

Kayseri'nin Talas ilçesi kırsalına çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerinin barınma konusunda yaşadığı sıkıntılar kurulan konteyner kent ile sona erdi.

Tarım işçileri için Alaybeyli Mahallesi'nde 3 bin 500 metrekare alanda, "Tarım Anneleri Ev'leniyor Projesi" kapsamında her biri 21 metrekareden oluşan 30 yaşam konteyneri, eğitim ve çamaşırhane ile çocuk oyun alanından oluşan konteyner kent kuruldu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile Talas Belediyesi tarafından 1 milyon 500 bin lira bütçe ile kurulan konteyner kent 130 bireyden oluşan 30 aileyi ağırlıyor.

İçinde buzdolabı ve set üstü ocak gibi malzemelerle tuvalet ve duşun da bulunduğu konteynerler, başta kadınlar olmak üzere zor yaşam şartlarındaki aileleri mutlu etti.

Elektrik faturalarını ödeyen aileler, diğer imkanlardan ücretsiz yararlanıyor.

"Çayımızı içip keyfimize bakıyoruz"

Şanlıurfa'dan iki hafta önce bölgeye patates toplamak için gelen 6 çocuk annesi Hacer Budak (45), gündüz tarlada çalıştıklarını akşam ise kullanımlarına sunulan konteynerlerde kaldıklarını söyledi.

Çadırlarda zor koşullarda mücadele etmekten kurtuldukları için çok mutlu olduklarını belirten Budak, şöyle konuştu:

"Tarladan eve döndüğümüzde her şey çok rahat, her şey içeride. Yetkililerden Allah razı olsun. Bu sene rahatız. Önceden çadırda çamaşırı leğende yıkardık. Suyu kazanda kaynatıp, yemeği ateşte pişirirdik. Her şeyi elle yapardık. Tarlada yorulur, eve gelince de çalışmaya devam ederdik ama bu sene öyle değil, rahatız. Tarlada çalışıyoruz, eve geldiğimiz zaman banyo yapıyoruz, yemeğimizi yiyip, çayımızı içip keyfimize bakıyoruz."





Mevsimlik işçilerden 7 çocuk annesi Azize Demir (40) ise konteynerler sayesinde rahat bir yaşama kavuştuklarını belirtti.

Çadırda kalırken yağmur yağdığında akan suyun yatakları dahi ıslattığını anlatan Demir, şu anda her türlü konfora sahip olduklarını ifade etti.

7 çocuk babası Ömer Otman (50) daha önce çalıştığı yerlerde çamurlu alanlara çadır kurmak zorunda kaldıklarını belirterek, konteyner kurarak yaşam kalitelerini artıran yetkililere teşekkür etti.

"Daha konforlu bir yaşama kavuştular"

Alaybeyli Mahallesi muhtarı Ender Şahin ise ilçenin kırsal mahallelerine çalışmak için gelenlerin daha iyi şartlarda konaklayacağı mekanlar oluşturmak, başta anneler olmak üzere zor şartlarda barınmak zorunda kalan ailelerin yüklerini hafifletmek, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir ortamda kalmalarını sağlamak hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Şahin, mevsimlik işçilerin önceki yıllarda çok sıkıntı yaşadığını, hatta bu aylarda bölgeye kar yağdığına bile tanık olduğunu dile getirerek, el birliğiyle güzel bir projenin hayata geçirildiğini kaydetti.

30 ailenin bu alanda konakladığını, her bir konteynerde 8 kişilik bir ailenin rahatlıkla kalabildiğini anlatan Şahin, "Daha konforlu bir yaşama kavuştular. Konteynerler buzdolabı, ocak, duş, şofben gibi her imkana sahip. Beş yıldızlı otel gibi geliyor insanlara. Gerçekten çok mutluyuz. Az önce yağmur yağınca tarladan döndüler. Rahat bir şekilde sıcak bir ortamda oturabiliyorlar." diye konuştu.

İşçilerin yaklaşık bir ay burada kalacağını dile getiren Şahin, sezon boyunca bölgeye gelecek işçileri artık konteyner kentte misafir edeceklerini sözlerine ekledi.