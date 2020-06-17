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- Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Eş zamanlı operasyon kapsamında, DEAŞ-HTŞ üyesi 4 şahıs ve PKK-KCK-PYD-YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
- İHA
- 17.06.2020 - 09:34
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör örgütü üyelerine yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucu, Suriye ve Irak’ta DEAŞ - HTŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs ve PKK - KCK - PYD - YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs tespit edildi.
6 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Terörle Mücadele ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı eş zamanlı operasyonla, 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev aramalarında ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan şahıslar, Adli Tıp raporunun ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.