Kayseri'de terör operasyonunda 7 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Kayseri'de Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Düzenlenen operasyonda Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." ifadelerini yer verildi.