Kayseri'de ticari araç servise arkadan çarptı: 3 yaralı

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Kaza sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halinde ilerleyen 38 PY 301 plakalı ticari araç sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önünde seyir halinde ilerleyen 38 AAB 891 plakalı servis aracına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 38 PY 301 plakalı ticari aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri de trafiğin kontrollü akmasını sağladı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.