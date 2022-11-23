Kayseri'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle bariyerlere çarparak tramvay yoluna girdi. Polis, olay yerinden kaçan sürücü için çalışma başlattı.

Saat 22.00 sıralarında Kayseri'nin Sivas Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kimliği henüz bilinmeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi.

Aracın plakalarını sökerek kaçtı

Kaza yapan sürücü, aracın plakalarını sökerek, olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Bunun üzerine tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı.

Polis, sürücüyü arıyor

İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'de tramvay yoluna giren sürücü plakaları söküp kaçtı VİDEO



























