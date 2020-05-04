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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 9 kişiden biri adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 04.05.2020 - 09:00
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    Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi yakalandı

    Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik çalışmalar devam ediyor.

    Ekipler tarafından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Düzenlenen operasyonda M.T., C.N., E.Ö., A.T., G.A., U.G., Y.G., T.Y. ve H.A. yakalandı.

    Yapılan aramalarda ise 11.30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

    BİR ŞAHSIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEĞİ BELİRTİLDİ

    Yakalanan 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

    H.A.'nın emniyetteki işlemleri ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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