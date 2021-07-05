Kayseri'de uyuşturucu verip, cinsel istismarda bulunan sanığa 13 yıl 4 ay hapis

Kayseri'de arkadaşının sevgilisi 18 yaşındaki N.Ç.’ye uyuşturucu vererek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 33 yşaındaki Ö.N. , 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl 16 Ekim’de merkez Melikgazi ilçesinde Ö.N.’ye ait iş yerinde meydana gelen olayda Ö.N., arkadaşının kız arkadaşı N.Ç.’ye çikolata, çay ve bisküviler ile uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulundu.

KIZIN ŞİKAYET ETMESİNİN ÜZERİNDE TUTUKLANMIŞTI

Mağdur kızın iş yerinden ayrılıp şikayetçi olmasının ardından şüpheli Ö.N. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ö.N. tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, ‘cinsel istismar’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Ö.N. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur N.Ç. duruşmaya katılmadı.

"RIZA İLE İLİŞKİYE GİRDİK, BERAATİMİ İSTİYORUM"

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ö.N., “N.Ç. ile gönül bağımız, arkadaşlığımız vardı. Başkalarının dolduruşu ile benden para talep etmek amacıyla şikayette bulunduğunu düşünüyorum. Benden cep telefonu almamı istedi. Bu yüzden tartıştık. Rıza ile ilişkiye girdik. Beraatimi istiyorum” dedi.

13 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Ö.N.’yi, ‘cinsel istismar’ suçundan oy çokluğu ile 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.