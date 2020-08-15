Kayseri'de vahşice öldürülen Alperen'in mezarı
- DHA
- 15.08.2020 - 15:12
Kayseriİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürmüştü.
Birçok farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer'in daha sonra, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdüğü ortaya çıktı.
Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçmış, akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınmıştı.
ANNE TUTUKLANMIŞ, KATİL KUYUDA YAKALANMIŞTI
Anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.
Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KÜÇÜK ALPEREN'iN MEZARINI HAYIRSEVERLER YAPTIRDI
Olayda hayatını kaybeden Alperen'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.