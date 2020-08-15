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Kayseri'de vahşice öldürülen Alperen'in mezarı

Kayseri'de vahşice öldürülen Alperen'in mezarı

Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci’nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.