Dolar
7.3571
0.2206%
Euro
8.7139
0.4125%
Altın
1944.58
-0.4693%
Borsa
1083.83
-1.4932%
G. Altın
460.112
-0.1956%
Bitcoin
86968.09
2.1556%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Kayseri'de vahşice öldürülen Alperen'in mezarı

    Pınarbaşı ilçesinde annesi Emel Öner'in birlikte yaşadığı sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci’nin mezarı, bir hayırsever tarafından yaptırıldı.
    • DHA
    • 15.08.2020 - 15:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kayseri'de vahşice öldürülen Alperen'in mezarı

     

    Kayseriİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 15 Haziran'da Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürmüştü.

    Birçok farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer'in daha sonra, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdüğü ortaya çıktı.

    Harun Sezer, cinayetten 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçmış, akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alınmıştı.

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #1

    ANNE TUTUKLANMIŞ, KATİL KUYUDA YAKALANMIŞTI

    Anne Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra toprağa verildi.

    Anne Öner'in itirafı sonrası 'Pis Abi' lakaplı Harun Sezer, 29 Haziran'da kullanılmayan binanın bahçesinde, su kuyusunda yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #2

    KÜÇÜK ALPEREN'iN MEZARINI HAYIRSEVERLER YAPTIRDI

    Olayda hayatını kaybeden Alperen'in ilçe mezarlığında bulunan mezarı, dün bir hayırsever tarafından yaptırıldı. Mezar taşına Alperen'in Türk bayraklı tişörtünün olduğu fotoğrafının eklendiği görüldü.

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #3

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #4

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #5

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #6

    Kayseri de vahşice öldürülen Alperen in mezarı #7

    Görüş Bildir