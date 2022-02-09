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    Kayseri'de yakalanan pişkin hırsız: Çekin yakışıklı çıkalım

    Kayseri'de hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanan hırsızlık zanlısı, kendisini çeken gazetecilere "Çekin yakışıklı çıkalım" dedi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 19:53
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    Kayseri'de yakalanan pişkin hırsız: Çekin yakışıklı çıkalım

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

    15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

    Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, hakkında 3 ayrı ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan yakalama emri bulunan ve 15 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. (38) yakalandı.

    "ÇEKİN YAKIŞIKLI ÇIKALIM"

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.Y. cezaevine teslim edilirken, şahsın basın mensuplarına "Çekin yakışıklı çıkalım" demesi dikkat çekti. Kayseri de yakalanan pişkin hırsız: Çekin yakışıklı çıkalım #1

    Kayseri de yakalanan pişkin hırsız: Çekin yakışıklı çıkalım #2


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