Kayseri'deki yangında fabrika hurdalığı küle döndü Kayseri’de bir çelik kapı fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Fabrikanın hurdalık kısmı küle döndü.

İHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde üzerinde bulunan Best Çelik Kapı isimli iş yerinin hurdalık kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Ölü veya yaralı yok

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve ANDA Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.

Yangında fabrikada çalışanların olmaması da olası bir yaralanmanın önüne geçti.

Yangın bir saatte söndürüldü

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, yangının çıktığı hurdalık kısmı da kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)